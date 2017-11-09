Скачать SAMP 0.3.7
GTA: San Andreas / Другое
Скачать SAMP 0.3.7 для GTA: San Andreas
SAMP 0.3.7 - Это мультиплеер для игры GTA: San Andreas по сети, теперь вы сможете играть без каких либо фризов, а так же ошибок. В этой версии исправлены некоторые баги, а так же ошибки. Для установки SAMP 0.3.7 последней версии Вам потребуется чистая GTA: San Andreas
, которую можно скачать с нашего портала.
Как подключится к серверу САМП:
1) Устанавливаем SAMP в папку с игрой GTA: San Andreas.
2) Запускаем лаунчер SAMP.
3) Придумываем или берем из генератора никнейм и вписываем его(как на скриншоте ниже).
4) Далее выбираем сервер, его можно найти на мониторингах, либо во вкладке Internet. RolePlay - игра по ролям, DM - стрельба, Drift.
Что в новой версии SAMP 0.3.7:
1) Теперь сервера могу иметь 1000 слотов.
2) В данной версии птицы не будут пролетать сквозь объекты.
3) В старой версии иногда не пропадал курсор, в данной версии все исправлено.
Как по мне, это самые главные и важные изменения.
Добавлены новые объекты, так же были добавлены новые скины, добавлены новые анимации, теперь можно чат подстроить под себя.
Скачать чистую ГТА Сан Андреас - https://gta-fast.ru/gtasa/652-gta-san-andreas-chistaya.html
Скачать SAMP 0.3.7 для GTA: San Andreas можно ниже, нажав на синюю кнопку скачать.
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